Так, позицию "Батькивщины" обнародовала в Facebook ее лидер Юлия Тимошенко.

"Батькивщина" выступает за лишение мандатов народных депутатов от ОПЗЖ (читай Партии регионов) любым конституционным способом. Да, люди, которые помогали Кремлю готовить агрессию против Украины, не имеют права сидеть в Верховной Раде! Да, партия, главные представители которой сбежали за пределы страны в первые дни войны, не может принимать решения, от которых зависит наша победа!» — написала Тимошенко.

Она также подчеркнула, что возглавляемая ею фракция поддержит любой конституционный законопроект, призванный восстановить справедливость и реализовать запрос общества на очищение власти от коллаборантов.

Позицию "слуг" разместила в Telegram представитель партии Юлия Палийчук.

"Мы выступаем за то, что наказание пророссийских сил за совершенные преступления должно иметь серьезную юридическую основу, которая не будет вызывать сомнений ни в украинских, ни в международных судах", - написала она.

"Мы поддерживаем и будем поддерживать все законные и конституционные методы лишения остатков политического влияния всех представителей пророссийских сил. Но мы не готовы поддерживать волюнтаристские и юридически никчемные инициативы, которые только подыгрывают пророссийским силам, оставляя им шанс на юридическое обжалование и политическую реабилитацию в будущем, – добавила Палийчук.

По данным движения "Честно", около 70 народных депутатов не подписали обращение спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука о лишении полномочий депутатов от ОПЗЖ.