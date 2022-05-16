Батальон терробороны Харькова вышел на участок государственной границы с РФ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в Facebook.

"227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ г.Харькова вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы", - говорится в сообщении.

На видео ТРО докладывает о выходе на границу президенту.

"Докладываю: 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на рубеж и границу, на линию разграничения со страной-оккупантом. Мы дошли, господин президент. Мы здесь. Мы на границе", - сказал один из военных.

Он называет датой съемки 15 апреля, а не мая. Вероятно, это ошибка.