Батальон терробороны Харькова вышел на участок государственной границы с РФ
В Харьковской области один из батальонов территориальной обороны Харькова вышел на участок государственной границы с РФ
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в Facebook.
"227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ г.Харькова вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы", - говорится в сообщении.
На видео ТРО докладывает о выходе на границу президенту.
"Докладываю: 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на рубеж и границу, на линию разграничения со страной-оккупантом. Мы дошли, господин президент. Мы здесь. Мы на границе", - сказал один из военных.
Он называет датой съемки 15 апреля, а не мая. Вероятно, это ошибка.
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