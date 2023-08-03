Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Ситуация на Бахмутском направлении остается сложной. Враг не оставляет попыток атаковать и лупит из всего, из чего может. Противник очень мощно накрывает артиллерией, применяет много бронированной техники. Неоднократно я отмечал, что у россиян эта техника старая, еще советская, неточная, но все же танк есть танк", - заметил лейтенант 3-го батальона "Свобода" НГУ.

Роман Конон подчеркнул, что батальон "Свобода" крепко стоит на своих позициях, наносит противнику огромные потери, отражая вражеские штурмы.

Недавно на нашем направлении была массированная танковая атака врага, нами уничтожены около шести танков и много личного состава противника. Свои позиции удержали, а россияне, потерпев поражение, отступили. Сейчас российские военные применяют очень много техники , но она не выдерживает никакой конкуренции с натовской новейшего образца. Но у врага такой техники очень и очень много, поэтому нам нужно больше оборудования, комплексов, чтобы та российская ржавая грязь горела гораздо сильнее и ярче", - подчеркнул Конон.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка, у межи Донетчины и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

А министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Силы обороны отвоевали половину территорий, которые Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения.

На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закреплялись на достигнутых позициях. ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а на других направлениях отражали атаки противника.

На следующий день в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают наступать по трем направлениям. Российские же оккупанты пытались вернуть утраченное положение возле Работино Запорожской области. Тогда заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута. Жестокие бои продолжались в районе населенных пунктов Клещиевка, Курдюмовка, Андреевка.

Американские официальные лица заявили 26 июля, что в Украине сказали им, что армия сейчас участвует в главном направлении контрнаступления, перекидывая больше войск и техники на самый западный из трех фронтов, вблизи Запорожья. В свою очередь аналитики Института изучения войны (ISW) говорили , что наши воины запустили механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, вероятно, прорвали вражеские позиции обороны вблизи Орехова.

27 июля ВСУ на Купянском направлении отразили несколько вражеских штурмов без потери позиций, а на Бахмутском направлении наши воины постепенно двигались вперед. Бои несли достаточно жесткий характер. Враг вел интенсивный огонь. Генштаб сообщал , что Силы обороны ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В этот же день стало известно, что украинские воины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

28 июля отмечалось, что на Лиманском и Купянском направлениях ВСУ ежедневно отражают многочисленные штурмы, ни одна позиция не потеряна.

29 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что ВСУ продолжали движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута. Есть определенные продвижения. Северный фланг – продолжаются бои без изменения положений. На Бахмутское направление враг сейчас стягивает дополнительные силы и средства.

1 августа Генштаб ВСУ проинформировал, что на Бахмутском направлении Силы обороны не позволили армии РФ восстановить утраченные позиции вблизи Клещиевки.