Басни о "неонацистах", Ленине и "героических победах": в ЦПД рассказали, как РФ осуществляет информблокаду своих граждан по примеру Северной Кореи

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.



Начало полномасштабной войны РФ против Украины базировалось на рассказе российского президента Владимира Путина, что "Владимир Ленин – автор и архитектор Украины", а в Украине якобы неонацисты уже восемь лет угнетают народ Донбасса.



"Впоследствии идея менялась. Оккупант "героически" драпал от нашей армии из Киевщины, Черниговщины, Сумщины с объяснением, что там уже нет нацистов", - отметили в ЦПД.



В Мариуполе Владимир Путин отказался от штурма Азовстали, а 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о "победе" в городе и "героическом" перебрасывании войск на другие территории. По состоянию на 22 апреля на Азовстали продолжаются бои.



"Инфоблокада выгодна путину, поскольку дезинформированным народом легче управлять. Вспомним историю Северной Кореи и их "победы" в чемпионате мира по футболу - 2014. Но представим, какой парад на 9 мая будет в этом году и сколько "побед" будет приписано российской армии" - отметили в Центре при СНБО.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", которые формально контролируют оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. Во время своей речи президент РФ заявил, что "современная Украина была целиком и полностью создана Россией", а Хрущев "подарил Крым Украине".

2 апреля Киевщину освободили от российских оккупантов.

4 апреля над пограничными отрядами Черниговщины снова подняли украинские флаги .

21 апреля Путин приказал не штурмовать промзону Азовстали, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела". Однако россияне продолжают бомбардировку завода, несмотря на заявление Путина.

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