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Главная война с Россией Басни о "неонацистах", Ленине и "героических победах": в ЦПД рассказали, как РФ осуществляет информблокаду своих граждан по примеру Северной Кореи

Басни о "неонацистах", Ленине и "героических победах": в ЦПД рассказали, как РФ осуществляет информблокаду своих граждан по примеру Северной Кореи

22 апреля, 2022 пятница
20:06
война с Россией

РФ проводит информационную блокаду для своих граждан, чтобы скрыть правду о войне против Украины и легче управлять дезинформированным населением

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Начало полномасштабной войны РФ против Украины базировалось на рассказе российского президента Владимира Путина, что "Владимир Ленин – автор и архитектор Украины", а в Украине якобы неонацисты уже восемь лет угнетают народ Донбасса.

"Впоследствии идея менялась. Оккупант "героически" драпал от нашей армии из Киевщины, Черниговщины, Сумщины с объяснением, что там уже нет нацистов", - отметили в ЦПД.

В Мариуполе Владимир Путин отказался от штурма Азовстали, а 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о "победе" в городе и "героическом" перебрасывании войск на другие территории. По состоянию на 22 апреля на Азовстали продолжаются бои.

"Инфоблокада выгодна путину, поскольку дезинформированным народом легче управлять. Вспомним историю Северной Кореи и их "победы" в чемпионате мира по футболу - 2014. Но представим, какой парад на 9 мая будет в этом году и сколько "побед" будет приписано российской армии" - отметили в Центре при СНБО.

  • Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", которые формально контролируют оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. Во время своей речи президент РФ заявил, что "современная Украина была целиком и полностью создана Россией", а Хрущев "подарил Крым Украине".
  • 2 апреля Киевщину освободили от российских оккупантов.
  • 4 апреля над пограничными отрядами Черниговщины снова подняли украинские флаги .
  • 21 апреля Путин приказал не штурмовать промзону Азовстали, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела". Однако россияне продолжают бомбардировку завода, несмотря на заявление Путина.

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Мариуполь
бои
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