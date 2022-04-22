Басни о "неонацистах", Ленине и "героических победах": в ЦПД рассказали, как РФ осуществляет информблокаду своих граждан по примеру Северной Кореи
РФ проводит информационную блокаду для своих граждан, чтобы скрыть правду о войне против Украины и легче управлять дезинформированным населением
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
Начало полномасштабной войны РФ против Украины базировалось на рассказе российского президента Владимира Путина, что "Владимир Ленин – автор и архитектор Украины", а в Украине якобы неонацисты уже восемь лет угнетают народ Донбасса.
"Впоследствии идея менялась. Оккупант "героически" драпал от нашей армии из Киевщины, Черниговщины, Сумщины с объяснением, что там уже нет нацистов", - отметили в ЦПД.
В Мариуполе Владимир Путин отказался от штурма Азовстали, а 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о "победе" в городе и "героическом" перебрасывании войск на другие территории. По состоянию на 22 апреля на Азовстали продолжаются бои.
"Инфоблокада выгодна путину, поскольку дезинформированным народом легче управлять. Вспомним историю Северной Кореи и их "победы" в чемпионате мира по футболу - 2014. Но представим, какой парад на 9 мая будет в этом году и сколько "побед" будет приписано российской армии" - отметили в Центре при СНБО.
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