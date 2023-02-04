Об этом сообщили в МИДе Канады.

Новые санкции, введенные в связи с незаконным вторжением России и попыткой аннексии украинской территории, касаются 38 человек и 16 организаций, причастных к распространению дезинформации и пропаганды.

"Война президента Путина в Украине базируется на лжи и обмане. Российские операции по дезинформации привлекли знаменитостей и так называемые новостные организации, чтобы повторить тезис Кремля и попытаться оправдать происходящие по всей Украине зверства. Это привело к ошибочной поддержке российского режима и продолжению страданий миллионов невинных украинцев. Вот почему Канада вводит санкции против 38 человек и 16 организаций, причастных к распространению российской дезинформации и пропаганды", – говорится в сообщении.

В перечне подсанкционных пропагандистов – государственная медиакомпания МИА "Россия сегодня", объединяющая русскоязычные информационные ресурсы РИА "Новости", ПРАЙМ, ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Соцнавигатор и Arctic.ru.

Также санкции наложены на субъекты дезинформации, связанные с Евгением Пригожиным, основателем и владельцем ЧВК Вагнера, – United World International и Foundation for Fight Against Repression.

Что касается физических лиц, то в списке, в частности, есть певцы, поддерживающие войну РФ: Олег Газманов, Дима Билан, Николай Расторгуев, Николай Басков, посещавший российские войска в оккупированной Украине и выступавший на Красной площади в Москве в поддержку незаконной аннексии украинской территории и другие

Полный перечень организаций и попавших под санкции лиц – по этой ссылке.

"Российская дезинформация привела к страданиям миллионов. В поисках фальшивого доверия для поддержки своей лжи президент Путин призвал россиян с помощью публичных платформ распространять дезинформацию и пропаганду. Президент Путин пытается манипулировать общественным мнением. Канада не позволит распространителям дезинформации и пропаганды", – отметила министерша иностранных дел Мелани Жоли.

В МИД напомнили, что с момента незаконной оккупации и попытки аннексии Крыма Россией в 2014 году Канада ввела санкции против более 2200 физических и юридических лиц. Многие из них введены в координацию с союзниками и партнерами.

После дальнейшего вторжения России в Украину 24 февраля 2022 Канада ввела санкции против более 1600 дополнительных физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.