Баскетболистка сборной Украины Уро-Ниле стала лучшей в матче чемпионата Швейцарии
Нападающая национальной сборной Украины по баскетболу Мириам Уро-Ниле стала лучшей в матче 11-го тура чемпионата Швейцарии
Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.
Клуб "Ньон", за который выступает украинка, победил дома "Женеву" - 75:52.
Мириам за 27 минут 18 секунд на площадке набрала 24 очка, сделала 7 подборов и 1 передачу.
Это был первый матч "Ньона" в 2022 году. Команда единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Швейцарии - 9 побед подряд со старта сезона.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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