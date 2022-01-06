Баскетболистка сборной Украины Уро-Ниле стала лучшей в матче чемпионата Швейцарии

Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

Клуб "Ньон", за который выступает украинка, победил дома "Женеву" - 75:52.

Мириам за 27 минут 18 секунд на площадке набрала 24 очка, сделала 7 подборов и 1 передачу.

Это был первый матч "Ньона" в 2022 году. Команда единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Швейцарии - 9 побед подряд со старта сезона.