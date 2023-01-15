Баскетболист сборной Украины скончался в возрасте 33 лет

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины .

Руслан Отверченко умер из-за проблем с сердцем. Информацию о смерти баскетболиста подтвердили его бывшая жена Ольга и партнер по сборной Украины Вячеслав Кравцов.

Отверченко сыграл 12 матчей за сборную Украины, в составе которой выступал на Евробаскете-2017. Он является питомцем николаевского. Выступал за "Киев", "Донецк", "Будивельник", "Черкасские Обезьяны", "Прометей" и испанскую "Манресу".

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