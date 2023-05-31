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Баштанка, Ахтырка, Иванков: в маленьких городках презентовали фильм о героях-украинцах

31 мая, 2023 среда
13:29
Культура

Проект "Города и их герои" показывает, как во время войны обычные люди становятся героями

В Украине продолжается проект "Города и их герои", который показывает всю правду о героизме украинского народа и трансформации обычного человека в настоящего героя. Специально для проекта в разных городах Украины было снято шесть документальных короткометражных фильмов. В каждом из 6 городов – Харькове, Николаеве, Чернигове, Ахтырке, Баштанке и Иванкове – был выбран свой герой для документального фильма о городе. Режиссерами лент выступили Ольга Гибелинда и Андрей Литвиненко.

Фильмы из цикла "Города и их герои" первыми увидели жители маленьких городков - премьеры состоялись в Баштанке Николаевской области, в Ахтырке Сумской области и в Иванкове Киевской области. Эти небольшие городки пострадали от полномасштабного вторжения и выстояли благодаря героизму своих жителей, чьи истории, в частности, рассказывает проект "Города и их герои".

Так, городской глава Баштанки Александр Береговой в фильме рассказывает о том, как 100 бахчевых смогли изменить ход боевых событий всей войны на южном направлении в свой период времени. А героями проекта из Баштанки стали, в частности, Дмитрий Черный и Александр Бабин – врачи Баштанской больницы, спасшие не одну жизнь военных и гражданских людей, несмотря на разрушение в медучреждении, Виталий Бутучел – пастор местной протестантской церкви, который в помещении церкви создал убежище для пострадавших, Анна Зюзько – пенсионерка и волонтер, а также другие горожане.

Героем фильма об Ахтырке стал Павел Игнатченко – звукорежиссер, активист уличных культур, превративший свою студию в пошивочный цех по производству военных аптечек. Другими героями стали, в частности, школьница Алиса Михеева, спасшая из-под завалов шахматы, и теперь проводит занятия, чтобы отвлечь детей от войны, художник Игорь Шевченко, чьи муралы сейчас украшают весь город, священник Отец Георгий, чей храм во время войны стал приютом для людей…

В фильме о Иванковом героем стал Геннадий Попенко, который до 2022 года был актером и телеведущим. А пережив с семьей оккупацию Иванкова, стал бойцом терробороны и активным участником жизни общества. В проекте также рассказаны истории домохозяйки Ирины Алексеенко, которая после деоккупации начала заниматься волонтерством, медсестры реанимационного отделения местной больницы Веры Голубенко, которая во время оккупации продолжала оказывать медицинскую помощь пострадавшим, пенсионерке Светлане Яковенко, посвятившей себя волонтерам.

"Работая над нашим проектом, мы шли не за городами – мы следовали за историями, – рассказывает инициатор проекта "Города и их герои" Денис Блощинский. – Ни один из героев наших фильмов не считал себя героем. Но нас интересовало не геройство из фильмов "Марвел ", не какие-то сверхъестественные способности. О геройстве украинцев мы говорим так – это чрезвычайное свойство человека оставаться человечным в любых обстоятельствах. В нашем проекте мы рассказываем именно о таких героях".
Проект "Города и их герои" путешествует по Украине - в ближайшее время фильмы и тематическую фотовыставку о горожанах представят в Харькове, Николаеве и Чернигове, а дальше в Киеве и Львове.

Больше о "Городе и их героях" – на сайте проекта и на страницах в соцсетях . Проект реализуется с помощью Проекта USAID "Экономическая поддержка Украины".

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