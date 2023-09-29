"Барселону" могут погнать из Лиги чемпионов

Об этом сообщает AS.

По информации источников из УЕФА, "Барселона" рискует получить дисквалификацию даже до завершения расследования по "делу Негрейры". Если инспекторы по этике и дисциплинарным вопросам сочтут, что вина клуба достаточно очевидна, то "Барсу" исключат из Лиги чемпионов.

Летом "Барселона" была временно допущена в ЛЧ, однако при условии, что УЕФА оставляет за собой будущее решение по участию клуба в европейских соревнованиях.

Дело Негрейры

Речь идет об обвинении "Барселоны" во взятках Хосе Марии Энрикесу Негрейри, занимавшему должность вице-президента Технического комитета судей ФФИ (Федерации футбола Испании).

С 2001 по 2018 год Негрейра якобы получил от "Барселоны" 7,3 млн евро.

Барселона в Лиге чемпионов

Во вторник, 19 сентября, были сыграны стартовые матчи группового раунда Лиги чемпионов 2023/24. Испанская "Барселона" и донецкий "Шахтер" соревнуются в одной группе.

В 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил "Порту" со счетом 1:3, а испанская "Барселона" разгромно победила бельгийский "Антверпен" со счетом 5:0.