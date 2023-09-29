"Барселону" могут погнать из Лиги чемпионов
Испанской "Барселоне" грозит дисквалификация из Лиги чемпионов из-за "дела Негрейры"
Об этом сообщает AS.
По информации источников из УЕФА, "Барселона" рискует получить дисквалификацию даже до завершения расследования по "делу Негрейры". Если инспекторы по этике и дисциплинарным вопросам сочтут, что вина клуба достаточно очевидна, то "Барсу" исключат из Лиги чемпионов.
Летом "Барселона" была временно допущена в ЛЧ, однако при условии, что УЕФА оставляет за собой будущее решение по участию клуба в европейских соревнованиях.
Дело Негрейры
Речь идет об обвинении "Барселоны" во взятках Хосе Марии Энрикесу Негрейри, занимавшему должность вице-президента Технического комитета судей ФФИ (Федерации футбола Испании).
С 2001 по 2018 год Негрейра якобы получил от "Барселоны" 7,3 млн евро.
Барселона в Лиге чемпионов
Во вторник, 19 сентября, были сыграны стартовые матчи группового раунда Лиги чемпионов 2023/24. Испанская "Барселона" и донецкий "Шахтер" соревнуются в одной группе.
В 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил "Порту" со счетом 1:3, а испанская "Барселона" разгромно победила бельгийский "Антверпен" со счетом 5:0.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.82Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное