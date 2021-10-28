"Барселоне" придется заплатить предыдущему клубу за нового тренера
Испанскому футбольному клубу "Барселона" придется заплатить катарскому "Аль-Садду" 1 млн евро за досрочное расторжение контракта с главным тренером Хави
Об этом сообщает Sport.es.
По информации издания, Хави и Барселона согласовывают детали будущего контракта. В частности, выяснилось, что чтобы его заключить, каталонцам придется заплатить 1 млн евро отступных нынешнему клубу испанского тренера – "Аль-Садду". Именно такая сумма прописана в соглашении Хави с катарцами.
Вместе с главным тренером в "Барселону" из "Аль-Садда" переедут члены его штаба - Оскар, брат Хави, Серхио Алегре и специалист по физической подготовке Иван Торрес.
41-летний Хави с 2019 года тренирует Аль-Садд, в котором он завершил карьеру футболиста. С 1998 по 2015 год полузащитник выступал за "Барселону", с которой стал восьмикратным чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 25 трофеев.
В должности главного тренера "Барселоны" он заменит Рональда Кумана, которого накануне отправили в отставку после поражения 0:1 от "Райо Вальекано" в чемпионате Испании.
- Напомним, 28 октября "Барселона" отправила Рональда Кумана в отставку с поста главного тренера.
- После этого стало известно, что "Барселона" намерена назначить новым тренером бывшего игрока клуба Хави.
- Позже выяснилось, что "Барселона" заплатит Рональду Куману за досрочное расторжение контракта в 12 млн евро.
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