"Барселоне" придется заплатить предыдущему клубу за нового тренера

Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, Хави и Барселона согласовывают детали будущего контракта. В частности, выяснилось, что чтобы его заключить, каталонцам придется заплатить 1 млн евро отступных нынешнему клубу испанского тренера – "Аль-Садду". Именно такая сумма прописана в соглашении Хави с катарцами.

Вместе с главным тренером в "Барселону" из "Аль-Садда" переедут члены его штаба - Оскар, брат Хави, Серхио Алегре и специалист по физической подготовке Иван Торрес.

41-летний Хави с 2019 года тренирует Аль-Садд, в котором он завершил карьеру футболиста. С 1998 по 2015 год полузащитник выступал за "Барселону", с которой стал восьмикратным чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 25 трофеев.

В должности главного тренера "Барселоны" он заменит Рональда Кумана, которого накануне отправили в отставку после поражения 0:1 от "Райо Вальекано" в чемпионате Испании.

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