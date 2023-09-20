"Барселона" забила 5 голов и уничтожила "Антверпен" в Лиге чемпионов
В 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов испанская "Барселона" победила бельгийский "Антверпен"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Испании, закончился разгромной победой "Барселоны" со счетом 5:0. "Антверпен" дважды пропустил от Жоау Фелиша, еще по голу забили Роберт Левандовски и Гави. Йелле Батай поразил свои же ворота – автогол.
"Барселона" и "Антверпен" - соперники донецкого "Шахтера" по группе H Лиги чемпионов. В параллельной игре украинцы проиграли "Порту" со счетом 1:3.
Лига чемпионов
1-й тур. Группа H
19 сентября
"Барселона" (Испания) – "Антверпен" (Бельгия) 5:0
- 31 августа в Монако состоялась жеребьевка Лиги чемпионов сезона 2023/24.
- 19 сентября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил португальскому "Порту".
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