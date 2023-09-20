"Барселона" забила 5 голов и уничтожила "Антверпен" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Испании, закончился разгромной победой "Барселоны" со счетом 5:0. "Антверпен" дважды пропустил от Жоау Фелиша, еще по голу забили Роберт Левандовски и Гави. Йелле Батай поразил свои же ворота – автогол.

"Барселона" и "Антверпен" - соперники донецкого "Шахтера" по группе H Лиги чемпионов. В параллельной игре украинцы проиграли "Порту" со счетом 1:3.

Лига чемпионов

1-й тур. Группа H

19 сентября

"Барселона" (Испания) – "Антверпен" (Бельгия) 5:0