"Барселона" забила 4 мяча и уничтожила "Реал" в Эль-Классико
В 29 туре чемпионата Испании "Барселона" разгромно победила мадридский "Реал"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Реал" и "Барселона" встречались в Мадриде. "Королевский клуб" при домашних трибунах пропустил 4 мяча и не сумел забить ни раз.
Дубль в ворота "Реала" оформил Пьер-Эмерик Обамеянг. Еще по одному мячу забили Ферран Торрес и Рональд Араухо.
У "Реала" 66 баллов и после 29 матчей лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. У "Барселоны" 54 пункта и третья позиция.
Чемпионат Испании
29-й тур
20 марта
"Реал" – "Барселона" 0:4
Голы: Обамеянг, 29, 53, Араухо, 38, Торрес, 47
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