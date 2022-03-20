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"Барселона" забила 4 мяча и уничтожила "Реал" в Эль-Классико

20 мартa, 2022 воскресенье
23:57
Спорт

В 29 туре чемпионата Испании "Барселона" разгромно победила мадридский "Реал"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Реал" и "Барселона" встречались в Мадриде. "Королевский клуб" при домашних трибунах пропустил 4 мяча и не сумел забить ни раз.

Дубль в ворота "Реала" оформил Пьер-Эмерик Обамеянг. Еще по одному мячу забили Ферран Торрес и Рональд Араухо.

У "Реала" 66 баллов и после 29 матчей лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. У "Барселоны" 54 пункта и третья позиция.

Чемпионат Испании

29-й тур

20 марта

"Реал" – "Барселона" 0:4

Голы: Обамеянг, 29, 53, Араухо, 38, Торрес, 47

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чемпионат Испании
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