"Барселона" забила 4 мяча и уничтожила "Реал" в Эль-Классико

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



"Реал" и "Барселона" встречались в Мадриде. "Королевский клуб" при домашних трибунах пропустил 4 мяча и не сумел забить ни раз.



Дубль в ворота "Реала" оформил Пьер-Эмерик Обамеянг. Еще по одному мячу забили Ферран Торрес и Рональд Араухо.



У "Реала" 66 баллов и после 29 матчей лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. У "Барселоны" 54 пункта и третья позиция.



Чемпионат Испании



29-й тур



20 марта



"Реал" – "Барселона" 0:4



Голы: Обамеянг, 29, 53, Араухо, 38, Торрес, 47

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb