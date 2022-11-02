"Барселона" забила 4 гола "Виктории" и на победной ноте простилась с Лигой чемпионов
В 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов испанская "Барселона" уверенно победила чешскую "Викторию Пльзень"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Барселоны" со счетом 4:2. В ворота "Виктории" забили оформивший дубль Пабло Торре, Маркос Алонсо и Ферран Торрес. Команда из Плзеня ответила забитыми мячами Томаша Хори.
За 6 матчей "Бавария" набрала 18 очков и вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. У "Интера" 10 очков, итальянский клуб занял вторую позицию в группе С.
В "Виктории Пльзень" - 0 баллов, а "Барселона" с 7 очками вылетела в Лигу Европы
Лига чемпионов
6-й тур
1 ноября
Группа C
"Виктория" (Плзень, Чехия) - "Барселона" (Испания) 2:4
Голы: Хори, 51 (пен.), 63 - Алонсо, 6, Торрес, 44, 54, Торре, 75
- Во вторник, 1 ноября, в центральном матче вечера Лиги чемпионов немецкая "Бавария" оказалась сильнее итальянского "Интера".
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