Об этом сообщил испанский инсайдер Маршал Льоренте в twitter .

По его информации, футболиста выставили на трансфер из-за высокой травматичности и низкой результативности. Кроме того, клуб таким образом пытается разгрузить зарплатную ведомость. Каталонцы готовы отпустить Фати за 70 млн евро, при том что в его контракте были прописаны отступные в 1 млрд евро.

Ранее сообщалось, что 20-летний игрок недоволен игровым временем в "Барселоне" и хочет покинуть команду.

В нынешнем сезоне Фати сыграл за "Барсу" 21 матч, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи. После того, как вингер забил дебютный гол за команду в 16 лет, его начали называть новым Лионелем Месси.

Фати сыграл 7 матчей и забил 2 гола за сборную Испании.

1 января бывший лидер "Барселоны" Луис Суарес перешел в бразильское "Гремио".

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