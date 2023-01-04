"Барселона" выставила на трансфер футболиста, которого называли "новым Месси"
Испанская "Барселона" решила избавиться от полузащитника Ансу Фати и выставила его на трансфер
Об этом сообщил испанский инсайдер Маршал Льоренте в twitter .
По его информации, футболиста выставили на трансфер из-за высокой травматичности и низкой результативности. Кроме того, клуб таким образом пытается разгрузить зарплатную ведомость. Каталонцы готовы отпустить Фати за 70 млн евро, при том что в его контракте были прописаны отступные в 1 млрд евро.
Ранее сообщалось, что 20-летний игрок недоволен игровым временем в "Барселоне" и хочет покинуть команду.
В нынешнем сезоне Фати сыграл за "Барсу" 21 матч, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи. После того, как вингер забил дебютный гол за команду в 16 лет, его начали называть новым Лионелем Месси.
Фати сыграл 7 матчей и забил 2 гола за сборную Испании.
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