"Барселона" выгнала Кумана с должности главного тренера

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны" .

Об уходе было объявлено после поражения каталонцев от "Райо Вальекано" со счетом 0:1 в чемпионате Испании. Перед этим "Барса" проиграла дома "Реалу" и занимает в турнирной таблице девятое место.

58-летний Рональд Куман возглавил "Барселону" в 2020 году, оставив ради клуба сборную Нидерландов. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, финишировала третьей в чемпионате страны и вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Барселона" - соперник "Динамо" на групповом раунде нынешней ЛЧ, против испанцев киевляне сыграют 2 ноября дома следующий матч в турнире. На него каталонцев в качестве исполняющего обязанности главного тренера выведет Серхи Бархуан, возглавляющий молодежную команду "Барселоны".