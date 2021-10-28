"Барселона" выгнала Кумана с должности главного тренера
Испанский футбольный клуб "Барселона" отправил нидерландца Рональда Кумана в отставку с поста главного тренера
Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны" .
Об уходе было объявлено после поражения каталонцев от "Райо Вальекано" со счетом 0:1 в чемпионате Испании. Перед этим "Барса" проиграла дома "Реалу" и занимает в турнирной таблице девятое место.
58-летний Рональд Куман возглавил "Барселону" в 2020 году, оставив ради клуба сборную Нидерландов. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, финишировала третьей в чемпионате страны и вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Барселона" - соперник "Динамо" на групповом раунде нынешней ЛЧ, против испанцев киевляне сыграют 2 ноября дома следующий матч в турнире. На него каталонцев в качестве исполняющего обязанности главного тренера выведет Серхи Бархуан, возглавляющий молодежную команду "Барселоны".
- Напомним, 24 октября в 10 туре чемпионата Испании по футболу "Реал" победил в гостях "Барселону" в Эль-Классико.
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