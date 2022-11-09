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"Барселона" в меньшинстве вырвала победу над "Осасуной" в Ла Лиге

9 ноября, 2022 среда
00:44
Спорт

В 14-м туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" победила на выезде "Осасуну"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Памплоне, закончился поражением хозяев со счетом 1:2. Несмотря на то, что с 31-й минуты "Осасуна" играла в большинстве, Роберт Левандовски получил вторую желтую карточку за грубый фол.

"Осасуне" удалось забить первой на 6-й минуте. Давид Гарсия точным ударом открыл счет во встрече. "Барсе" удалось сравнять на 48-й минуте - гол Педри.

Переломный момент произошел на 78-й минуте, когда на поле появился Рафинья. Через 7 минут бразилец стал героем матча, ведь забил победный гол во встрече - 2:1.

За 14 матчей "Барселона" набрала 37 очков и лидирует в Ла Лиге. Следом идет "Реал" - 32 балла, но на один сыгранный матч меньше.

"Осасуна" имеет в активе 23 очка – это шестая позиция в таблице.

Чемпионат Испании

14-й тур

8 ноября

"Осасуна" - "Барселона" 1:2

Голы: Гарсия, 6 - Педри, 48, Рафинья, 85

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Испания
Роберт Левандовски
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