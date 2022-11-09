"Барселона" в меньшинстве вырвала победу над "Осасуной" в Ла Лиге
В 14-м туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" победила на выезде "Осасуну"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Памплоне, закончился поражением хозяев со счетом 1:2. Несмотря на то, что с 31-й минуты "Осасуна" играла в большинстве, Роберт Левандовски получил вторую желтую карточку за грубый фол.
"Осасуне" удалось забить первой на 6-й минуте. Давид Гарсия точным ударом открыл счет во встрече. "Барсе" удалось сравнять на 48-й минуте - гол Педри.
Переломный момент произошел на 78-й минуте, когда на поле появился Рафинья. Через 7 минут бразилец стал героем матча, ведь забил победный гол во встрече - 2:1.
За 14 матчей "Барселона" набрала 37 очков и лидирует в Ла Лиге. Следом идет "Реал" - 32 балла, но на один сыгранный матч меньше.
"Осасуна" имеет в активе 23 очка – это шестая позиция в таблице.
Чемпионат Испании
14-й тур
8 ноября
"Осасуна" - "Барселона" 1:2
Голы: Гарсия, 6 - Педри, 48, Рафинья, 85
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.87
Покупка 39.87Продажа 40.65
-
EUR
Покупка 38.99Продажа 40.01
- Актуальное
- Важное