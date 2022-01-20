"Барселона" указала на дверь своему самому дорогому футболисту
Испанский футбольный клуб "Барселона" выставил на трансфер француза Усмана Дембеле
Об этом заявил директор "Барселоны" Матеу Алемани, сообщает Mundo Deportivo .
По его словам, Барселона семь месяцев вела переговоры с Дембеле, но он отклонил все предложения о продлении контракта.
"Очевидно, что игрок не хочет оставаться в "Барселоне". Мы сообщили ему и агентам, что он должен немедленно покинуть клуб, потому что нам нужны преданные игроки, и мы надеемся, что трансфер состоится до 31 января", - сказал Алемани.
В нынешнем сезоне Усман Дембеле сыграл за "Барселону" 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Контракт француза с каталонцами рассчитан до июня 2022 года.
24-летний вингер перешел в "Барселону" в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 140 млн евро и сейчас является самым дорогим футболистом испанского клуба.
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17 января сообщалось, что в "Барселоне" не будут давать игровую практику Усману Дембеле , если он не подпишет новый контракт с клубом.
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