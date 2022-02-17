"Барселона" спаслась от поражения от "Наполи" в первом матче в Лиге Европы с 2004 года
В стыковом матче Лиги Европы испанская "Барселона" сыграла вничью с итальянским "Наполи"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Испании, закончился вничью 1:1. "Барселона" пропустила первой, за "Наполи" забил Петр Зелински, но сумела отыграться на 59-й минуте.
Испанец Ферран Торрес реализовал пенальти и спас "Барсу" от поражения.
В Лиге чемпионов "Барселона" набрала 7 очков и заняла третью позицию, выведшую их в Лигу Европы. Испанцы впервые с 2004 года играют в Лиге Европы. Тогда турнир еще назывался Кубком УЕФА.
Лига Европы
Стыковые матчи
17 февраля
"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) 1:1
Голы: Торрес, 59 (пен.) - Зелински, 29
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