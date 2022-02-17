"Барселона" спаслась от поражения от "Наполи" в первом матче в Лиге Европы с 2004 года

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч, проходивший в Испании, закончился вничью 1:1. "Барселона" пропустила первой, за "Наполи" забил Петр Зелински, но сумела отыграться на 59-й минуте.



Испанец Ферран Торрес реализовал пенальти и спас "Барсу" от поражения.



В Лиге чемпионов "Барселона" набрала 7 очков и заняла третью позицию, выведшую их в Лигу Европы. Испанцы впервые с 2004 года играют в Лиге Европы. Тогда турнир еще назывался Кубком УЕФА.



Лига Европы



Стыковые матчи



17 февраля



"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) 1:1



Голы: Торрес, 59 (пен.) - Зелински, 29

The Europa League is back with a bang! ????



Best performance was from _______ #UEL pic.twitter.com/gaFkQ7ZFoe — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 17 марта 2022