"Барселона" составила список футболистов на продажу, туда попали пять игроков
Испанская "Барселона" готова попрощаться с пятью игроками в зимнее трансферное окно
Об этом сообщает Mundo Deportivo .
По информации источника, "Барселона" будет активно продавать футболистов в ближайшее трансферное окно, чтобы вписаться в нормы финансового фейр-плей.
Испанский топ-клуб планирует избавиться от Филиппе Коутиньо, Самуэля Умтити, Нето, Люка де Йонга и Серджиньо Деста. Все игроки не устраивают главного тренера Хави, а Коутиньо, Умтити и Нето хотят продать из-за высокой зарплаты.
Суммарная трансферная стоимость этих игроков превышает 60 млн евро.
- 15 декабря аргентинский форвард "Барселоны" Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры из- за проблем с сердцем.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.5Продажа 30.94
- Актуальное
- Важное