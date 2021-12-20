"Барселона" составила список футболистов на продажу, туда попали пять игроков

Об этом сообщает Mundo Deportivo .



По информации источника, "Барселона" будет активно продавать футболистов в ближайшее трансферное окно, чтобы вписаться в нормы финансового фейр-плей.



Испанский топ-клуб планирует избавиться от Филиппе Коутиньо, Самуэля Умтити, Нето, Люка де Йонга и Серджиньо Деста. Все игроки не устраивают главного тренера Хави, а Коутиньо, Умтити и Нето хотят продать из-за высокой зарплаты.



Суммарная трансферная стоимость этих игроков превышает 60 млн евро.

15 декабря аргентинский форвард "Барселоны" Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры из- за проблем с сердцем.