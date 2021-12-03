"Барселона" собралась купить у "Бенфики" украинского футболиста Яремчука

Об этом сообщает Diario Gol.



По информации источника, "Барселона" не сможет заплатить 60 млн евро за Дарвина Нуньеса из "Бенфики", потому переключила свое внимание на варианты, которые будут дешевле. Среди таких есть одноклубник уругвайца по "Бенфике" - украинец Роман Яремчук.



Выступления 26-летнего украинца вынудили президента "Барселоны" Жоана Лапорту задуматься о возможном трансфере Яремчука в Испанию. Наш форвард не является приоритетным вариантом, но активно рассматривается клубом.

"Бенфика" приобрела Яремчука у бельгийского "Гента" прошлым летом за 17 млн евро. Всего украинец сыграл за португальский клуб 18 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.



Transfermarkt оценивает Романа Яремчука в 17,5 млн евро.