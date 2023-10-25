"Барселона" - "Шахтер": букмекеры дали неутешительный прогноз на матч Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра "Барселона" – "Шахтер" состоится на Олимпийском стадионе и начнется в 19:45 по киевскому времени. В прямом эфире ее покажет Megogo.

Букмекеры считают, что явный фаворит матча - "Барселона". На выигрыш испанцев дают коэффициент 1,22. Возможность ничьей оценивается в 7,50. В победу "Шахтеру" не верят - 13,50.

Дончане сыграют против каталонцев под руководством нового главного тренера – Марино Пушича. Босниец заменил в команде нидерландца Патрика ван Леувена, который возглавил "Шахтер" в июле 2023 года и был уволен после 12 матчей. "Шахтер" к тому времени имел 18 очков и шел третьим в чемпионате Украины.

В течение недели после отставки обязанности главного тренера "горняков" исполнял спортивный директор клуба Дарио Срна. Под руководством хорвата команда победила в 11-м туре чемпионата Украины "ЛНЗ Черкассы" – 3:0.

Лига чемпионов

3-й тур

Группа H

"Барселона" (Испания) - "Шахтер" (Украина)

25 октября

Барселона, Испания, Олимпийский стадион

Начало – 19:45

Прямая трансляция на Megogo

Как "Шахтер" выступает в Лиге чемпионов

В 1-м туре группового раунда ЛЧ чемпионов "Шахтер" в Гамбурге уступил португальскому "Порту" со счетом 1:3.

Во 2-м туре дончане в гостях победили бельгийский "Антверпен" 3:2, уступая после первого тайма 0:2.

"Шахтер" имеет 3 очка и занимает в группе H третью позицию. Лидирует с 6 пунктами "Барселона". "Порту" имеет 3 очка и опережает чемпионов Украины по дополнительным показателям. "Антверпен" не набрал ни одного пункта и идет четвертым.