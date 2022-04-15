"Барселона" сенсационно вылетела из Лиги Европы после поражения "Айнтрахта"
В четвертьфинале Лиги Европы немецкий "Айнтрахт" оказался сильнее испанской "Барселоны"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
После первого матча, завершившегося вничью 1:1, команды решали, кто же заслуживает сыграть в полуфинале. Фаворитом противостояния считалась испанская "Барселона".
Но у "Айнтрахта" были другие планы, и немцы совершили настоящую сенсацию. К 67-й минуте франкфуртцы ввели в счете 3:0. В овертайме "Барса" сумела забить дважды, но для чуда этого было мало.
В полуфинале "Айнтрахт" встретится с лондонским "Вест Хэмом".
Лига Европы
Четвертьфинал
13 апреля
"Барселона" (Испания) – "Айнтрахт" (Германия) 2:3 (Первый матч – 1:1)
Голы: Бускетс, 90+1, Депай, 90+11 (пен.) – Костич, 4, 67, Борре, 36
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