"Барселона" сенсационно проиграла "Вальядолиду" в Ла Лиге
В 36-м туре чемпионата Испании "Барселона" уступила "Вальядолиду"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Футболисты "Вальядолида" неожиданно победили "Барселону" со счетом 3:1. В ворота "Барсы" забили Ларин и Плата, автоголом отличился центрбек каталонцев Кристенсен.
Единственный гол для "Барселоны" оформил Роберт Левандовски. Польский бомбардир забил уже на исходе матча, на 84-й минуте, на большее у "Барсы" времени не осталось.
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"Барселона" досрочно стала чемпионом Испании еще в 34 туре. После этого каталонцы не побеждали.
"Вальядолид" оторвался от зоны вылета и теперь семнадцатый.
Ла Лига
36-й тур
23 мая
"Вальядолид" – "Барселона" 3:1
Голы: Кристенсен, 2 (авт.), Ларин, 22 (пен.), Плата, 73 – Левандовски, 84
- 23 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу "Жирона" и "Сельта" сыграли вничью.
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