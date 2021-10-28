"Барселона" решили назначить новым тренером легенду клуба
Испанский футбольный клуб "Барселона" намерен назначить на должность главного тренера бывшего игрока клуба Хави
Об этом сообщает El Chiringuito TV в Twitter.
Каталонцы рассчитывают устроить все детали сотрудничества с Хави уже сегодня. По информации источника, некоторые футболисты "Барселоны" уже провели беседу с потенциальным новым тренером.
Хави должен заменить в "Барселоне" нидерландца Рональда Кумана, которого накануне отправили в отставку после поражения 0:1 от "Райо Вальекано" в чемпионате Испании.
41-летний Хави с 2019 года тренирует катарский "Аль-Садд", в котором он завершил карьеру футболиста. С 1998 по 2015 год полузащитник выступал за "Барселону", с которой стал восьмикратным чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 25 трофеев.
- Напомним, 28 октября "Барселона" отправила Рональда Кумана в отставку с поста главного тренера.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.3
Покупка 26.3Продажа 26.54
-
EUR
Покупка 30.4Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное