"Барселона" решили назначить новым тренером легенду клуба

Об этом сообщает El Chiringuito TV в Twitter.

Каталонцы рассчитывают устроить все детали сотрудничества с Хави уже сегодня. По информации источника, некоторые футболисты "Барселоны" уже провели беседу с потенциальным новым тренером.

Хави должен заменить в "Барселоне" нидерландца Рональда Кумана, которого накануне отправили в отставку после поражения 0:1 от "Райо Вальекано" в чемпионате Испании.

41-летний Хави с 2019 года тренирует катарский "Аль-Садд", в котором он завершил карьеру футболиста. С 1998 по 2015 год полузащитник выступал за "Барселону", с которой стал восьмикратным чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 25 трофеев.