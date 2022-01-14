"Барселона" решила за 20 млн евро избавиться от одного из лучших футболистов США
Испанская "Барселона" требует 20 млн евро за американского защитника Сержиньо Деста
Об этом сообщает El Nacional.
Боссы "Барселоны" продолжают работу над продажами, чтобы увеличить свой зарплатный фонд и усилить команду. По информации источника, испанцы хотят продать защитника Сержиньо Деста. Руководство оценило игрока в 20 млн евро.
В этом сезоне 21-летний Дест сыграл 16 матчей и отдал 3 результативных передачи.
Сержинь Дест оценивается Transfermarkt в 20 млн евро и является 5 самым дорогим футболистом из США.
- 12 января в полуфинале Суперкубка Испании мадридский "Реал" победил "Барселону".
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