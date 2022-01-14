"Барселона" решила за 20 млн евро избавиться от одного из лучших футболистов США

Об этом сообщает El Nacional.



Боссы "Барселоны" продолжают работу над продажами, чтобы увеличить свой зарплатный фонд и усилить команду. По информации источника, испанцы хотят продать защитника Сержиньо Деста. Руководство оценило игрока в 20 млн евро.



В этом сезоне 21-летний Дест сыграл 16 матчей и отдал 3 результативных передачи.



Сержинь Дест оценивается Transfermarkt в 20 млн евро и является 5 самым дорогим футболистом из США.

12 января в полуфинале Суперкубка Испании мадридский "Реал" победил "Барселону".

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