Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в twitter .

По его данным, защитник и каталонский клуб договорились о досрочном расторжении контракта, рассчитанном до лета 2024 года. Футболист покинет "Барсу" на правах свободного агента.

34-летний Жорди Альба выступает за "Барселону" с 2012 года. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 29 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Также левый защитник выступал за Валенсию.

Вместе с "Барселоной" Жорди Альба стал победителем Лиги чемпионов, Суперкуба УЕФА, клубного чемпионата мира, 6 раз выиграл чемпионат Испании и 5 раз - кубок страны.

Альба сыграл 91 матч и забил 10 голов за сборную Испании, с которой в 2012 стал победителем Евро.