"Барселона" решила расторгнуть контракт с победителем Лиги чемпионов
Испанский футболист Жорди Альба договорился с "Барселоной" о досрочном расторжении контракта
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в twitter .
По его данным, защитник и каталонский клуб договорились о досрочном расторжении контракта, рассчитанном до лета 2024 года. Футболист покинет "Барсу" на правах свободного агента.
34-летний Жорди Альба выступает за "Барселону" с 2012 года. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 29 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Также левый защитник выступал за Валенсию.
Вместе с "Барселоной" Жорди Альба стал победителем Лиги чемпионов, Суперкуба УЕФА, клубного чемпионата мира, 6 раз выиграл чемпионат Испании и 5 раз - кубок страны.
Альба сыграл 91 матч и забил 10 голов за сборную Испании, с которой в 2012 стал победителем Евро.
- 10 мая стало известно, что "Барселону" покидает капитан команды Серхио Бускетс.
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