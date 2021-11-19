"Барселона" решила перехватить у "Реала" самого дорогого футболиста мира

Об этом сообщает AS .



Президент Барселоны Жоан Лапорт намерен пригласить Мбаппе в свою команду. Главным претендентом на француза является "Реал", но босс каталонцев сообщил своему окружению, что сделает все, чтобы подписать форварда.

Килиан Мбаппе может достаться клубам абсолютно бесплатно, ведь его контракт действует до лета 2022 года. В 2018 году ПСЖ заплатил "Монако" за нападающего 145 млн евро.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард сыграл за ПСЖ 16 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.

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