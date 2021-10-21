"Барселона" решила перехватить у "Реала" самого дорогого футболиста мира
Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе может оказаться в испанской "Барселоне"
Об этом сообщает AS.
По информации источника, "Барселона" несмотря на финансовые проблемы, намерена перехватить Мбаппе у "Реала", предложив подписной бонус в размере 90 млн евро.
Боссы "Барсы" положительно настроены относительно этого соглашения, поскольку мадридский "Реал" может предложить Мбаппе в 2 раза меньше - подписан бонус на 50 млн евро.
В нынешнем сезоне 22-летний форвард сыграл за ПСЖ 16 матчей, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.
По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе сейчас является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.
- 31 августа сообщалось, что Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ и бесплатно перейдет в "Реал" летом 2022 года.
- 9 сентября стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон лично уговаривал Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ.
- 16 сентября английский футболист Майкл Оуэн заявил, что из-за того, что Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе играют вместе, атака французского ПСЖ становится слабее.
- 4 октября французский форвард Килиан Мбаппе признался, что пытался покинуть ПСЖ прошлым летом.
- После этого спортивный директор ПСЖ Леонардо негативно отреагировал на разговоры о трансфере Мбаппе в "Реал".
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