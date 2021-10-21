"Барселона" решила перехватить у "Реала" самого дорогого футболиста мира

Об этом сообщает AS.



По информации источника, "Барселона" несмотря на финансовые проблемы, намерена перехватить Мбаппе у "Реала", предложив подписной бонус в размере 90 млн евро.



Боссы "Барсы" положительно настроены относительно этого соглашения, поскольку мадридский "Реал" может предложить Мбаппе в 2 раза меньше - подписан бонус на 50 млн евро.



В нынешнем сезоне 22-летний форвард сыграл за ПСЖ 16 матчей, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе сейчас является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.