"Барселона" решила перехватить у "Ливерпуля" немецкого тренера Клоппа
Испанская "Барселона" рассматривает кандидатуру Юргена Клоппа из английского "Ливерпуля" взамен на нидерландца Рональду Куману в должности главного тренера
Об этом сообщает Sport.es .
Каталонский клуб уже решил, что Рональд Куман в следующем сезоне покинет команду. Главными кандидатами на должность главного тренера "Барсы" являются бывший футболист команды Хави и Юрген Клопп, возглавляющий "Ливерпуль". По данным источника, также рассматривается кандидатура немца Томаса Тухеля, работающего в другом английском клубе – "Челси", но этот вариант маловероятен.
После 10 туров чемпионата Испании "Барселона" занимает девятое место в турнирной таблице. 24 октября каталонцы проиграли на своем поле самому принципиальному сопернику - "Реалу" - 1:2.
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Напомним, 24 октября в 10 туре чемпионата Испании по футболу "Реал" победил в гостях "Барселону" в Эль-Классико.
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