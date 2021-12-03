"Барселона" решила избавиться от скандального футболиста за 125 млн евро

Об этом сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, Дембеле не реагирует на предложения "Барселоны" по продлению контракта. Эта ситуация разозлила боссов "Барсы", которые не хотят терять француза бесплатно.



Клуб поставил Усману Дембеле ультиматум. Если в течение 15 дней француз не определится, что намерен делать дальше, то будет выставлен на трансфер зимой.

В этом сезоне Усман Дембеле провел всего три матча. Transfermarkt оценивает вингера в 50 млн евро. Его контракт действует до июня 2022 года.



24-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии", за 125 млн евро. Но так и не смог стать лидером "Барсы" из-за травм и различных скандалов.



Дембеле выиграл чемпионат мира по футболу в 2018 году.

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