"Барселона" решила избавиться от скандального футболиста за 125 млн евро
Испанская "Барселона" может продать французского вингера Усмана Дембеле
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, Дембеле не реагирует на предложения "Барселоны" по продлению контракта. Эта ситуация разозлила боссов "Барсы", которые не хотят терять француза бесплатно.
Клуб поставил Усману Дембеле ультиматум. Если в течение 15 дней француз не определится, что намерен делать дальше, то будет выставлен на трансфер зимой.
В этом сезоне Усман Дембеле провел всего три матча. Transfermarkt оценивает вингера в 50 млн евро. Его контракт действует до июня 2022 года.
24-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии", за 125 млн евро. Но так и не смог стать лидером "Барсы" из-за травм и различных скандалов.
Дембеле выиграл чемпионат мира по футболу в 2018 году.
- В 2019 году Усман Дембеле разгневал руководство "Барселоны", скрывая отдых в Сенегале.
- После этого "Барселона" сообщила, что за эту затею Дембеле должен заплатить несколько тысяч долларов.
- 26 октября этого года сообщалось, что руководство Барселоны рассматривает возможность отстранить от команды француза Усмана Дембеле.
- Напомним, 6 ноября "Барселона" объявила о назначении главным тренером Хави.
- Сразу после назначения Хави уволил из "Барселоны" тренера по физподготовке и физиотерапевту.
- 12 ноября стало известно, что "Барселона" договорилась о трансфере бразильского защитника Дани Алвеса.
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