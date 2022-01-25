"Барселона" решила бесплатно перехватить у "Баварии" футболиста-победителя ЛЧ
Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле может бесплатно добраться до испанской "Барселоны"
Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк в своем Twitter.
Зюле уже сообщил руководству "Баварии" о том, что не собирается продлевать контракт, который истекает в конце этого сезона. Потому немецкий центрбек ищет клуб, куда перейдет бесплатно.
Среди претендентов на Никласа Зюле есть испанская "Барселона". Каталонцам нравится, что они могут сэкономить на трансфере, готовы предложить ему долгосрочный контракт с хорошей зарплатой.
В этом сезоне Никлас Зюле совершил 1 ассист в 25 матчах за "Баварию". Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 млн. евро.
Зюле у "Баварии" с 2017 года. Центрбек четырежды выигрывал Бундеслигу и побеждал в Лиге чемпионов.
- Напомним, 17 января форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски признали лучшим футболистом 2021 года .
- 24 января стало известно, что защитник Никлас Зюле бесплатно покинет мюнхенскую "Баварию" следующим летом.
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