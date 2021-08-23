"Барселона" решила бесплатно избавиться от чемпиона мира
Испанская "Барселона" решила бесплатно отпустить защитника Самуэля Умтити
Об этом сообщает AS .
По информации источника, "Барселона" намерена расстаться с центрбэком Умтити, чтобы уменьшить расходы на зарплату. Все связано с финансовыми проблемами испанского топ-клуба.
27-летний Самуэль Умтити перешел в "Барселону" летом 2016 года. Испанцы заплатили французскому "Лиону" 25 млн евро. С тех пор центрбэк провел за "Барсу" 132 матча, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Дважды выиграл Ла Лигу и получил три Кубка Испании.
В 2018 году Умтити вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира по футболу.
- 21 января прошлого года стало известно, что Умтити близок к тому, чтобы покинуть клуб .
- 15 апреля сообщалось, что защитник испанской "Барселоны" Самуэль Умтити покинет топ-клуб в летнее трансферное окно.
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