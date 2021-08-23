"Барселона" решила бесплатно избавиться от чемпиона мира

Об этом сообщает AS .



По информации источника, "Барселона" намерена расстаться с центрбэком Умтити, чтобы уменьшить расходы на зарплату. Все связано с финансовыми проблемами испанского топ-клуба.

27-летний Самуэль Умтити перешел в "Барселону" летом 2016 года. Испанцы заплатили французскому "Лиону" 25 млн евро. С тех пор центрбэк провел за "Барсу" 132 матча, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Дважды выиграл Ла Лигу и получил три Кубка Испании.

В 2018 году Умтити вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира по футболу.

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