"Барселона" - "Реал": где и когда смотреть Эль-Классико в Суперкубке Испании
Сегодня, 12 января, мадридский "Реал" и "Барселона" встретятся в полуфинальном матче за Суперкубок Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры уверены, что фаворитом встречи является "Реал". На победу мадридцев коэффициент 2,01. Выигрыш "Барселоны" оценивается в маловероятных 3,82. Ничья в основное время – 3,90.
В другом полуфинальном матче Суперкубка Испании "Атлетик" из Бильбао будет играть против мадридского "Атлетико". Эта встреча состоится 13 января.
Начало матча "Барселона" – "Реал" запланировано в 21:00. Прямая трансляция на Мегого.
Суперкубок Испании
Полуфинал
12 января
"Барселона" - "Реал"
Эр-Рияд, Международный стадион им. Короля Фахда
Начало в 21:00
Прямая трансляция на Megogo
- 24 октября в 10 туре чемпионата Испании по футболу "Реал" победил в гостях "Барселону" в Эль-Классико.
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