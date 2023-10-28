"Барселона" - "Реал": где и когда смотреть Эль Класико 28 октября
В субботу, 28 октября, "Барселона" сыграет против мадридского "Реала" в 11-м туре Ла Лиги
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры прочат победу "Барселоне". На выигрыш каталонцев дают коэффициент 2,51, а на "Реал" – 2,75. Возможную ничью оценивают в 4,20.
Перед 11-м туром Ла Лиги лидерами турнирной таблицы являются "Реал" и "Жирона", у команд по 25 баллов. "Барселона" имеет 24 набранных пункта. У мадридского "Атлетико" 22 очка и один матч в запасе.
Ла Лига
11-й тур
28 октября, суббота
"Барселона" – "Реал"
Барселона, "Эстадио Олимпико"
Трансляция - "Мегого"
Начало в 17:15
- 27 октября сообщалось, что "Барселона" заинтересована в трансфере украинского вингера "Жироны" Виктора Цыганкова.
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