"Барселона" - "Реал": букмекеры назвали фаворита Эль-Классико в Суперкубке Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Букмекеры уверены, что фаворитом встречи является "Реал". На победу мадридцев коэффициент 2,01. Выигрыш "Барселоны" оценивается в маловероятных 3,82. Ничья в основное время – 3,90.



В другом полуфинальном матче Суперкубка Испании "Атлетик" из Бильбао будет играть против мадридского "Атлетико". Эта встреча состоится 13 января.



Суперкубок Испании



Полуфинал



12 января



"Барселона" - "Реал"



Эр-Рияд, Международный стадион им. Короля Фахда



Начало в 21:00



Прямая трансляция на Megogo





24 октября в 10 туре чемпионата Испании по футболу "Реал" победил в гостях "Барселону" в Эль-Классико.