"Барселона" разгромила "Бетис" и увеличила отрыв над "Реалом" в Ла Лиге

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился разгромной победой "Барселоны" со счетом 4:0. Голы в ворота "Бетиса" забили Андреас Кристенсен, Роберт Левандовски и Рафинья. Автоголом отличился Гидо Родригес.

В турнирной таблице Ла Лиги отрыв "Барселоны" от "Реала" увеличился до 11 очков. Каталонцы занимают первую позицию и уже в ближайших матчах могут оформить досрочное чемпионство.

Ла Лига

32-й тур

29 апреля

"Барселона" - "Бетис" 4:0

Голы: Кристенсен, 14, Левандовски, 36, Рафинья, 39, Родригес, 82 (авт.)