"Барселона" разгромила "Бетис" и увеличила отрыв над "Реалом" в Ла Лиге
В 32-м туре чемпионата Испании "Барселона" уверенно победила "Реал Бетис"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился разгромной победой "Барселоны" со счетом 4:0. Голы в ворота "Бетиса" забили Андреас Кристенсен, Роберт Левандовски и Рафинья. Автоголом отличился Гидо Родригес.
В турнирной таблице Ла Лиги отрыв "Барселоны" от "Реала" увеличился до 11 очков. Каталонцы занимают первую позицию и уже в ближайших матчах могут оформить досрочное чемпионство.
Ла Лига
32-й тур
29 апреля
"Барселона" - "Бетис" 4:0
Голы: Кристенсен, 14, Левандовски, 36, Рафинья, 39, Родригес, 82 (авт.)
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