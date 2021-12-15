"Барселона" проиграла "Бока Хуниорс" в матче за Кубок Марадоны

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) "Барселона" и "Бока Хуниорс" провели 14 декабря матч за Кубок Диего Марадона. Встреча была посвящена первой годовщине смерти легендарного аргентинца, игравшего за обе команды.

"Барселона" вышла вперед на 50-й минуте усилиями Феррана Жутльги.

На 77-й минуте счет сравнял Эсекьель Себальос.

Основное время истекло вничью 1:1. В серии пенальти точнее были футболисты аргентинского клуба, победившие 4:2.

Диего Марадона выступал за "Бока Хуниорс" в 1981 – 1982 годах и 1995 – 1997 годах. За "Барселону" аргентинец играл с 1982 по 1984 год.

Марадона скончался 25 ноября 2020 в возрасте 60 лет.