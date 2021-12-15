"Барселона" проиграла "Бока Хуниорс" в матче за Кубок Марадоны
Испанская "Барселона" уступила аргентинскому "Бока Хуниорс" в матче за Кубок Диего Марадоны
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) "Барселона" и "Бока Хуниорс" провели 14 декабря матч за Кубок Диего Марадона. Встреча была посвящена первой годовщине смерти легендарного аргентинца, игравшего за обе команды.
"Барселона" вышла вперед на 50-й минуте усилиями Феррана Жутльги.
На 77-й минуте счет сравнял Эсекьель Себальос.
Основное время истекло вничью 1:1. В серии пенальти точнее были футболисты аргентинского клуба, победившие 4:2.
Диего Марадона выступал за "Бока Хуниорс" в 1981 – 1982 годах и 1995 – 1997 годах. За "Барселону" аргентинец играл с 1982 по 1984 год.
Марадона скончался 25 ноября 2020 в возрасте 60 лет.
- Напомним, 4 декабря в 16-м туре чемпионата Испании "Барселона" проиграла на своем поле "Бетису" и потерпела первое поражение после назначения Хави новым главным тренером.
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