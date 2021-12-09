"Барселона" проиграла "Баварии" и впервые за 17 лет сыграет в Лиге Европы

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Матч закончился победой "Баварии" с разгромным счётом 3:0. Голы в ворота "Барселоны" забили Томас Мюллер, Лерой Сане, а точку во встрече поставил Джамал Мусиала.



Победу в группе E одержала мюнхенская "Бавария", выигравшая все шесть матчей и набравшая 18 очков. Со второго места у плей-офф вышла "Бенфика", у португальцев 8 баллов.



"Барселона" набрала 7 очков и заняла третью позицию, выведшую их в Лигу Европы. Испанцы впервые с 2004 сыграют в Лиге Европы. Тогда турнир еще назывался Кубком УЕФА.



У "Динамо" всего 1 набранный балл. Для киевлян еврокубковый сезон завершился.



Лига чемпионов



6-й тур



8 декабря



"Бавария" (Германия) – "Барселона" (Испания) 3:0



Голы: Мюллер, 34, Сане, 43, Муссиале, 62

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