"Барселона" проиграла "Баварии" и впервые за 17 лет сыграет в Лиге Европы
В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" дома победила испанскую "Барселону"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Матч закончился победой "Баварии" с разгромным счётом 3:0. Голы в ворота "Барселоны" забили Томас Мюллер, Лерой Сане, а точку во встрече поставил Джамал Мусиала.
Победу в группе E одержала мюнхенская "Бавария", выигравшая все шесть матчей и набравшая 18 очков. Со второго места у плей-офф вышла "Бенфика", у португальцев 8 баллов.
"Барселона" набрала 7 очков и заняла третью позицию, выведшую их в Лигу Европы. Испанцы впервые с 2004 сыграют в Лиге Европы. Тогда турнир еще назывался Кубком УЕФА.
У "Динамо" всего 1 набранный балл. Для киевлян еврокубковый сезон завершился.
Лига чемпионов
6-й тур
8 декабря
"Бавария" (Германия) – "Барселона" (Испания) 3:0
Голы: Мюллер, 34, Сане, 43, Муссиале, 62
- 7 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с молдавским "Шерифом" .
- В другом матче "Манчестер Сити" неожиданно проиграл "Лейпцигу" из Германии.
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