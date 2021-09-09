"Барселона" представила свою новую форму. Фото

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram "Барселоны".



Новый игровой комплект "Барселоны" выполнена в традиционных сине-гранатовых цветах. Техническим спонсором, который изготовил форму, стала компания Nike.



В новой форме "Барселона" может сыграть против "Динамо". Испанцы будут соревноваться с киевлянами в групповом этапе Лиги чемпионов.

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