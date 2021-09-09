"Барселона" представила свою новую форму. Фото
Испанская "Барселона" представила новый третий комплект формы
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram "Барселоны".
Новый игровой комплект "Барселоны" выполнена в традиционных сине-гранатовых цветах. Техническим спонсором, который изготовил форму, стала компания Nike.
В новой форме "Барселона" может сыграть против "Динамо". Испанцы будут соревноваться с киевлянами в групповом этапе Лиги чемпионов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.4Продажа 31.8
- Актуальное
- Важное