"Барселона" представила своего нового тренера Хави. Видео, фото
Сегодня, 8 ноября, состоялась официальная презентация нового главного тренера "Барселоны" - Хави
Об этом сообщает официальный Twitter "Барселоны".
Презентация Хави как нового главного тренера состоялась на стадионе "Камп Ноу", где он предстал перед фанами вместе с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой.
"Я действительно благодарен клубу, всем фанатам - это невероятно. Могу сказать одно: мы лучший клуб в мире, и мы будем работать, чтобы выиграть множество трофеев", - сказал Хави во время своего выступления.
Каталонцы подписали с 41-летним испанцем контракт до 2024 года. Ради "Барселоны" Хави покинул катарский "Аль-Садд", возглавляемый им с 2019 года.
В должности главного тренера "Барселоны" Хави сменил нидерландца Рональда Кумана, обязанности которого после отставки исполнял Серхи Бархуан из молодежной команды.
"Барселона" занимает девятое место в чемпионате Испании и идет второй в своей группе в Лиге чемпионов, где ее соперниками являются немецкая "Бавария", португальская "Бенфика" и киевское "Динамо".
С 1998 по 2015 год Хави выступал за "Барселону", с которой стал восьмикратным чемпионом Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 25 трофеев.
Все фото - Getty Images
- Напомним, 28 октября "Барселона" отправила Рональда Кумана в отставку с поста главного тренера.
- После этого стало известно, что "Барселона" намерена назначить новым тренером бывшего игрока клуба Хави.
- 6 ноября испанский топ-клуб объявил о назначении главным тренером Хави.
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