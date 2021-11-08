"Барселона" представила своего нового тренера Хави. Видео, фото

Об этом сообщает официальный Twitter "Барселоны".



Презентация Хави как нового главного тренера состоялась на стадионе "Камп Ноу", где он предстал перед фанами вместе с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой.



"Я действительно благодарен клубу, всем фанатам - это невероятно. Могу сказать одно: мы лучший клуб в мире, и мы будем работать, чтобы выиграть множество трофеев", - сказал Хави во время своего выступления.

Каталонцы подписали с 41-летним испанцем контракт до 2024 года. Ради "Барселоны" Хави покинул катарский "Аль-Садд", возглавляемый им с 2019 года.

В должности главного тренера "Барселоны" Хави сменил нидерландца Рональда Кумана, обязанности которого после отставки исполнял Серхи Бархуан из молодежной команды.



"Барселона" занимает девятое место в чемпионате Испании и идет второй в своей группе в Лиге чемпионов, где ее соперниками являются немецкая "Бавария", португальская "Бенфика" и киевское "Динамо".

С 1998 по 2015 год Хави выступал за "Барселону", с которой стал восьмикратным чемпионом Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 25 трофеев.

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