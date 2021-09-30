"Барселона" повторила самый позорный за полувека старт в еврокубках
Испанский футбольный клуб "Барселона" во второй раз в истории проиграл два подряд матча на старте еврокубка
Об этом сообщает Opta Jose в twitter.
В среду, 29 сентября, "Барселона" проиграла в Лиссабоне португальской "Бенфике" во 2-м туре Лиги чемпионов со счетом 0: 3. Это поражение стало для каталонцев вторым подряд на старте турнира. В 1-м туре испанцы уступили на своем поле немецкой "Баварии" - 0: 3.
"Барселона" проиграла два первых матча в еврокубковом сезоне во второй раз в истории. Впервые это произошло в 1972 году, когда каталонцы дважды уступили португальскому "Порту" в 1/32 финала Кубка УЕФА - 1: 3, 0: 1.
Сейчас "Барселона" занимает последнее место в группе E, где также выступает киевское "Динамо".
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Напомним, 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило со счетом 0: 5 мюнхенской "Баварии.
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