"Барселона" потеряла в матче с "Динамо" футболиста за 125 млн евро
Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле травмировался в матче против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает AS.
У Усмана Дембеле диагностировали повреждение задней поверхности бедра. Французский полузащитник выбыл на три-четыре недели. Вероятно, он травмировался в матче против "Динамо" (1:0), где вышел на замену.
В этом сезоне Усман Дембеле провел всего 1 матч, против "Динамо" в ЛЧ. Все из-за травмы, полученной в июне. Transfermarkt оценивает вингера в 50 млн евро. Его контракт действует до июня 2022 года.
24-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 125 млн евро. Но так и не смог стать лидером "Барсы" из-за травм и различных скандалов.
Дембеле выиграл чемпионат мира по футболу в 2018 году.
- В 2019 году Усман Дембеле разгневал руководство "Барселоны", скрыв отдых в Сенегале.
- После этого "Барселона" сообщила, что за эту затею Дембеле должен заплатить несколько тысяч долларов.
- 26 октября стало известно, что руководство "Барселоны" рассматривает возможность отстранить от команды француза Усмана Дембеле.
- Напомним, 2 ноября в 4-м туре Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило испанской "Барселоне".
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