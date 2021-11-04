"Барселона" потеряла в матче с "Динамо" футболиста за 125 млн евро

Об этом сообщает AS.



У Усмана Дембеле диагностировали повреждение задней поверхности бедра. Французский полузащитник выбыл на три-четыре недели. Вероятно, он травмировался в матче против "Динамо" (1:0), где вышел на замену.

В этом сезоне Усман Дембеле провел всего 1 матч, против "Динамо" в ЛЧ. Все из-за травмы, полученной в июне. Transfermarkt оценивает вингера в 50 млн евро. Его контракт действует до июня 2022 года.



24-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 125 млн евро. Но так и не смог стать лидером "Барсы" из-за травм и различных скандалов.



Дембеле выиграл чемпионат мира по футболу в 2018 году.

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