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"Барселона" потеряла в матче с "Динамо" футболиста за 125 млн евро

4 ноября, 2021 четверг
19:03
Спорт Усман Дембеле

Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле травмировался в матче против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает AS.

У Усмана Дембеле диагностировали повреждение задней поверхности бедра. Французский полузащитник выбыл на три-четыре недели. Вероятно, он травмировался в матче против "Динамо" (1:0), где вышел на замену.

В этом сезоне Усман Дембеле провел всего 1 матч, против "Динамо" в ЛЧ. Все из-за травмы, полученной в июне. Transfermarkt оценивает вингера в 50 млн евро. Его контракт действует до июня 2022 года.

24-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 125 млн евро. Но так и не смог стать лидером "Барсы" из-за травм и различных скандалов.

Дембеле выиграл чемпионат мира по футболу в 2018 году.

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чемпионат Испании
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