"Барселона" потеряла футболиста за 80 млн евро перед матчем с "Динамо" в ЛЧ

Об этом сообщает SPORT.es.



В конце сентября 18-летний Педри повредил квадрицепс левой ноги в матче ЛЧ с "Бенфикой". Футболист еще не до конца восстановился от травмы. Чтобы избежать рецидива травмы, игрок пропустит встречу чемпионата Испании с "Валенсией" (17 октября) и с "Динамо" (20 октября).

Во 2-м туре ЛЧ "Динамо" проиграло "Баварии" 0:5 и с 1 очком занимает третье место в группе E. Мюнхенцы имеют 6 пунктов и возглавляют турнирную таблицу.



Португальская "Бенфика", которая во 2-м туре переиграла в Лиссабоне испанскую "Барселону" 3:0, с 4 баллами вторая. Каталонцы не имеют ни одного очка и идут последними.



В 3-м туре, 20 октября, "Динамо" сыграет в гостях против "Барселоны". "Баварию" ждет встреча с "Бенфикой" Романа Яремчука. Напомним, 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило со счетом 0:5 мюнхенской "Баварии.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что в матче Лиги чемпионов с "Баварией" все испортил сомнительный пенальти в ворота киевлян.

Вингер "Баварии" Лерой Сане заявил, что когда забивал "Динамо" гол ударом с фланга в матче Лиги чемпионов, даже не пробивал по воротам.

4 октября голкипер Георгий Бущан и защитник Илья Забарный подписали новые контракты с киевским "Динамо". Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb