"Барселона" потерпела первое поражение под руководством Хави
В 16-м туре чемпионата Испании "Барселона" проиграла на своем поле "Бетису" и потерпела первое поражение после назначения Хави новым главным тренером
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На "Камп Ноу" победу "Бетису" принес гол Хуанми на 79-й минуте.
Севильцы победили каталонцев 1:0 и нанесли им первое поражение под руководством Хави.
"Барселона" с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. "Бетис" имеет 30 пунктов и идет третьим.
Чемпионат Испании
16-й тур
4 декабря
"Барселона" – "Бетис" 0:1
Гол : Хуанми, 79
- Напомним, 6 ноября "Барселона" объявила о назначении главным тренером Хави.
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