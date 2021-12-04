"Барселона" потерпела первое поражение под руководством Хави

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На "Камп Ноу" победу "Бетису" принес гол Хуанми на 79-й минуте.

Севильцы победили каталонцев 1:0 и нанесли им первое поражение под руководством Хави.

"Барселона" с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. "Бетис" имеет 30 пунктов и идет третьим.

Чемпионат Испании

16-й тур

4 декабря

"Барселона" – "Бетис" 0:1

Гол : Хуанми, 79