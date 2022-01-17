"Барселона" поставила скандальному чемпиону мира решительный ультиматум
В испанской "Барселоне" не будут давать игровую практику Усману Дембеле, если он не подпишет новый контракт с клубом
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
В "Барселоне" устали от Усмана Дембеле и хотят избавиться от него, однако не хотят терять вингера бесплатно. По информации источника, если 24-летний француз откажется подписать новое соглашение и сменить команду в этом месяце – он больше не будет играть за каталонцев.
Дембеле не будет попадать в заявку на матчи, однако должен постоянно тренироваться с командой. В "Барселоне" считают, что француз не захочет на полгода остаться без игровой практики и сделает все, чтобы покинуть клуб.
В этом сезоне Усман Дембеле провел всего 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает вингера в 30 млн. евро. Его контракт действует до июня 2022 года. Поэтому в "Барселоне" хотят, чтобы Дембеле подписал новое соглашение, ведь уйдет из клуба бесплатно.
24-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии", за 125 млн евро. Но так и не смог стать лидером "Барсы" из-за травм и различных скандалов.
Дембеле выиграл чемпионат мира по футболу в 2018 году.
- В 2019 году Усман Дембеле разгневал руководство "Барселоны", скрывая отдых в Сенегале.
- После этого "Барселона" сообщила, что за эту затею Дембеле должен заплатить несколько тысяч долларов.
- 26 октября этого года сообщалось, что руководство Барселоны рассматривает возможность отстранить от команды француза Усмана Дембеле.
- Напомним, 6 ноября "Барселона" объявила о назначении главным тренером Хави.
- 3 декабря стало известно, что испанская "Барселона" может реализовать французского вингера Усмана Дембеле.
- 22 декабря сообщалось, что Дембеле решил продлить контракт с "Барселоной".
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