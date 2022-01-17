"Барселона" поставила скандальному чемпиону мира решительный ультиматум

Об этом сообщает Mundo Deportivo.



В "Барселоне" устали от Усмана Дембеле и хотят избавиться от него, однако не хотят терять вингера бесплатно. По информации источника, если 24-летний француз откажется подписать новое соглашение и сменить команду в этом месяце – он больше не будет играть за каталонцев.



Дембеле не будет попадать в заявку на матчи, однако должен постоянно тренироваться с командой. В "Барселоне" считают, что француз не захочет на полгода остаться без игровой практики и сделает все, чтобы покинуть клуб.

В этом сезоне Усман Дембеле провел всего 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает вингера в 30 млн. евро. Его контракт действует до июня 2022 года. Поэтому в "Барселоне" хотят, чтобы Дембеле подписал новое соглашение, ведь уйдет из клуба бесплатно.



24-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии", за 125 млн евро. Но так и не смог стать лидером "Барсы" из-за травм и различных скандалов.



Дембеле выиграл чемпионат мира по футболу в 2018 году.

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