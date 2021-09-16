"Барселона" после позорного старта в ЛЧ выдвинула тренеру ультиматум

Об этом сообщает Deportes Cuatro.

По информации издания, Рональд Куман может быть отправлен в отставку уже до конца сентября. Соответствующее решение принял президент "Барселоны" Жоан Лапорта после домашнего поражения каталонцев от немецкой "Баварии (0:3) в стартовом матче Лиги чемпионов.

Тренера отправят в отставку, если "Барса" не достигнет положительных результатов в матчах чемпионата Испании с "Гранадой", "Кадисом" и "Леванте" и португальской "Бенфикой" в Лиге чемпионов.

Кроме этого, Лапорта хочет, чтобы Куман придерживался стиля "Барселоны", отказался от игры в три центральных защитника и давал больше шансов молодым футболистам, в частности, Рикарду Пучу.

Испанский клуб играет в нынешней Лиге чемпионов в одной группе с "Динамо", которое стартовало в турнире с домашней нулевой ничьей с португальской "Бенфикой".

Напомним, 14 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Барселону" на выезде со счетом 3:0.

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