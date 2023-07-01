"Барселона" погнала из клуба чемпиона мира по футболу
Испанская "Барселона" объявила о расторжении контракта с французским защитником Самюэлем Умтити
Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".
"Барселона" и Самуэль Умтити расторгли соглашение по обоюдному согласию. Контракт француза действовал до 30 июня 2026 года.
Прошлый сезон 29-летний Умтити провел в аренде за итальянский "Лечче". Центрбэк сыграл 25 матчей за команду.
Умтити и Барселона
Самуэль Умтити перешел в "Барселону" летом 2016 года. Тогда испанцы заплатили французскому "Лиону" 25 млн евро. С тех пор центрбек провел за "Барсу" 133 матча, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Дважды выиграл Ла Лигу, завоевал три Кубка Испании.
В 2018 году Умтити вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира по футболу.
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