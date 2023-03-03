"Барселона" победила "Реал" в Эль-Классико
В первом матче полуфинала Кубка Испании "Реал" проиграл "Барселоне"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Мадриде, закончился минимальной победой "Барселоны" со счетом 1:0. На 26-й минуте центрбек "Реала" Эдер Милитао срезал мяч в свои ворота.
Ответный матч полуфинала Кубка Испании пройдет 5 апреля.
Кубок Испании
Полуфинал. Первый матч
2 марта
"Реал" – "Барселона" 0:1
Гол: Милитао, 26 (авт.)
- 25 февраля в 23-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" сыграл вничью в дерби с "Атлетико".
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