Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Бетис" и "Барселона" встретились во втором полуфинале Суперкубка Испании. Команды не сумели выявить лучше 90 минут встречи. Основное время закончилось со счетом 1:1 – голы забили Роберт Левандовски и Набиль Фекир.

Уже в овертайме "Барса" и "Бетис" снова забили по голу. На 93-й минуте Ансу Фати вывел каталонцев вперед, а на 101-й минуте Лорен восстановил ничью.

Со 118-й минуты футболисты "Бетиса" заканчивали матч в меньшинстве. Красную карточку получил Андрес Гвардадо.

"Барселона" сумела победить "Бетис" только в серии послематчевых пенальти – 4:2.

В финале Суперкубка Испании по футболу "Барселона" сыграет с "Реалом". Матч состоится 15 января.

Суперкубок Испании

Полуфинал

12 января

"Бетис" – "Барселона" 2:2 (Пенальти – 2:4)

Голы: Фекир, 77, Лорен, 101 – Левандовские, 40, Фати, 93

Удаление: Гвардадо, 118

4 января испанская "Барселона" решила избавиться от полузащитника Ансу Фати и выставила его на трансфер.

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