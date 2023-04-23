"Барселона" победила "Атлетико" в чемпионате Испании
23 апреля в 22-м туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" обыграла "Атлетико" со счетом 1:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный гол на "Камп Ноу" на 44-й минуте забил Ферран Торрес.
"Барселона" выиграла 1:0, набрала 76 очков и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу. У "Атлетико" есть 60 пунктов и идет вторым. Между ними с 65 баллами расположился "Реал".
Чемпионат Испании
30-й тур
23 апреля
"Барселона" – "Атлетико" 1:0
Гол : Торрес, 44
- 2 апреля в 30-м туре чемпионата Испании мадридский "Реал" победил "Сельту" .
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